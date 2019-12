Boxe: Terence Crawford garde son titre WBO

Le boxeur américain Terence Crawford a conservé son titre WBO des poids welters en battant son rival lituanien Egidijus Kavaliauskas par arrêt de l'arbitre à la neuvième reprise, samedi au Madison Square Garden à New York.



L'Américain qui s'est très vite relevé d'un knockdown à la deuxième reprise s'est, petit à petit, imposé dans ce combat très disputé, infligeant un premier knockdown à Kavaliauskas, battu par KO deux reprises plus tard.



Il s'agit de la première défaite du boxeur lituanien qui avait, jusque-là, accumulé 21 victoires dont 17 par KO et un nul. Terrence Crawford remporte, quant à lui, sa septième victoire consécutive par KO, restant invincible avec 36 victoires, dont 27 par KO.