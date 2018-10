Boxe: Le mexicain Saul Alvarez signe un contrat-record de 365 millions dollars

Alvarez, surnommé "Canelo" en référence à sa chevelure rousse, s'est engagé à disputer onze combats lors des cinq prochaines années, dont son prochain contre le Britannique Rocky Fielding le 15 décembre à New-York.



DAZN est un service de streaming spécialisé dans le sport, notamment dans les sports de combat qui profite, avec son abonnement mensuel de 9,99 dollars aux Etats-Unis, du désengagement par le géant américain HBO de la boxe.



Alvarez, 28 ans, éclipse avec ce contrat le joueur de baseball Giancarlo Stanton qui avait signé en 2014 le contrat le plus élevé de l'histoire pour un sportif en s'engageant avec les Miami Marlins pour 325 millions de dollars sur treize ans.



"Canelo est désormais le sportif le mieux payé au monde, c'est un grand motif de fierté", a expliqué à la chaîne de télévision ESPN son promoteur, l'ancien gloire de la boxe, Oscar de la Hoya.



"C'est le résultat de mon travail acharné, la chose la plus importante à mes yeux était de pouvoir donner à mes fans de regarder mes combats sans devoir payer 70 ou 80 dollars pour le pay-per-view", a insisté Alvarez.



Le Mexicain a mis fin le mois dernier au règne du Kazakh Gennady Golovkin sur la catégorie des moyens, en lui infligeant la première défaite de sa carrière professionnelle aux points (115-113, 115-113 et 114-114) à Las Vegas.



Il a signé la 50e victoire de sa carrière, pour deux nuls et une seule défaite, contre l'Américain Floyd Mayweather qu'il aimerait faire sortir de sa retraite pour le défier à nouveau.



Alvarez a signé ce contrat mirobolant quelques mois seulement après un contrôle antidopage positif qui lui a valu une suspension de six mois.