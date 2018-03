Boxe: Joshua affronte Parker pour une page d'histoire chez les lourds

Dans un Principality Stadium, dont les 78.000 places ont toutes été vendues, une bonne partie du casting de la série "Game of Thrones" fera le déplacement pour assister au sacre d'un des deux poids lourds, pour l'instant invaincus en carrière professionnelle.



Joshua (20 victoires en 20 combats), qui détient les titres WBA, IBF et IBO, fait figure de grand favori chez les bookmakers.



"Dans ma tête, je pars pour douze rounds, mais je pense que ce sera fini en neuf", a-t-il assuré, estimant qu'il allait obtenir un nouveau succès par KO.



Le Britannique d'origine nigériane, champion olympique à Londres en 2012, a remporté tous ses combats avant la limite depuis ses débuts chez les pros un an plus tard.



"Pendant longtemps, j'ai dû me reposer sur ma force physique", a souligné "AJ", 28 ans.



"Au cours des dix années écoulées, je suis également parvenu à me construire une bonne force mentale et je combine dorénavant les deux", a estimé Joshua, qui reste sur une bataille âpre contre le Français Carlos Takam (arrêt 10e) en octobre.



"Je viens faire la guerre"



Parker, dont les parents sont nés aux Samoa avant d'émigrer en Nouvelle-Zélande, n'a pas été très convaincant en septembre dernier lors de la dernière défense de son titre WBO face à Hughie Fury (victoire aux points), cousin de Tyson Fury.



Le natif d'Auckland (24 victoires, dont 18 par KO, en 24 combats) est plus petit de cinq centimètres que Joshua. Mais le boxeur âgé de 26 ans pâtira surtout d'une allonge plus courte de quinze centimètres.



Le boxeur néo-zélandais Joseph Parker avant sa conférence de presse, le 28 mars 2018 à Cardiff © GEOFF CADDICK AFPLe boxeur néo-zélandais Joseph Parker avant sa conférence de presse, le 28 mars 2018 à Cardiff © GEOFF CADDICK AFP

Il devra en outre affronter pour la première fois l'ambiance survoltée d'une enceinte pleine à craquer. "S'il perd ses moyens sur le ring, je m'en rendrai compte", a assuré Joshua au micro de la BBC vendredi. "Mais même si l'atmosphère sera impressionnante, au final, il y a un ring, un arbitre. Dans n'importe quelle salle, il s'agit de prendre la mesure de la folie et du chaos".



Cependant Parker a, semble-t-il, retrouvé tout son punch après deux opérations successives à chacun de ses coudes il y a quelques mois. Et son clan doute des capacités d'encaisseur de Joshua, qui a déjà visité le tapis dans le passé.



"Le Joseph Parker qu'il affrontera aura bien changé par rapport à celui qu'il a vu contre Hughie Fury", a affirmé Kevin Barry, l'entraineur de Parker. "Il ne ressent plus de douleurs et frappe plus fort qu'avant", a-t-il assuré.



"Je suis prêt à 100 %. Je n'ai plus de blessures, plus rien qui me tracasse. Ca ne tient qu'à moi de devenir le meilleur au monde, il ne faut pas flancher"



"Il peut se produire tellement de choses dans les premiers rounds. Ca peut pencher d'un côté comme de l'autre, ca va dépendre de qui arrive à suivre le mieux son plan pour la partie. Je suis préparé à tout, je viens faire la guerre. Il va falloir sortir le grand jeu pour me battre", a averti Parker.



Wilder à l'affût

Le vainqueur de l'affrontement de samedi détiendra les mêmes ceintures que l'Ukrainien Wladimir Klitschko entre 2011 et 2015. Ce dernier n'avait jamais souhaité se mesurer à son frère Vitali, détenteur de la ceinture WBC.



Ni Joshua ni Parker n'auront cette excuse, car l'actuel champion WBC, l'Américain invaincu Deontay Wilder (40 victoires en autant de combats) est impatient de démontrer qu'il est le souverain légitime des lourds.



Le "Bronze Bomber" (Bombardier en bronze) réclame de longue date sa chance contre Joshua et crie à l'usurpateur.



Le Britannique a déclaré en retour qu'il était d'abord concentré à "1000 %" sur le combat de samedi. "Je regarde vers Parker: s'il est champion, c'est qu'il y a une raison", a indiqué Joshua, dont les détracteurs pointent l'influence sur son règne de son promoteur Eddie Hearn.



Le directeur général de Matchroom Sport a, il est vrai, bâti patiemment sa poule aux oeufs d'or en attendant une douzaine de combats avant de lui faire rencontrer un adversaire un tant soit peu dangereux.



Un autre de ses poulains, le Nord-Irlandais Ryan Burnett, super champion du monde WBA des poids coqs, remettra son titre en jeu samedi soir au Pays de Galles face au Vénézuelien Yonfrez Parejo. (afp)