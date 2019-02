Boxe/Championnat arabe (seniors) : le Maroc en finale

La sélection marocaine de la boxe (seniors messieurs) s'est qualifiée pour la finale du championnat arabe des nations qui se déroule au Caire, en Egypte (11-14 février).



Le Maroc est représenté à cette manifestation par les boxeurs, Hamza Rkibi (49 kg), Mohamed Abid (56 kg), Zouheir Khayraoui (64 kg), Yassine Ouzar (69 kg), Mohsine Houran (75 kg), Driss Ghroumi (60 kg) et Mohamed Abou Hamada (81 kg).



Hamza Rkibi, Mohamed Abid ,Zoheir Khayraoui, Yassine Ouzar et Mohsine Houran se sont qualifiés pour les finales de la compétition, alors que Mohamed Abou Hamda a été éliminé en demi-finales et s’est contenté de la médaille de bronze. Driss Ghroumi a quitté le championnat dès le premier tour.



Outre le Maroc, ce championnat connait la participation de l'Egypte, du Yémen, de la Tunisie, de l'Irak, de la Libye, de la Jordanie, des Emirats Arabes Unis et de l'Algérie.