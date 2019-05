Boxe: Berchelt conserve son titre WBC des super-plumes

Berchelt avait déjà battu Vargas, par KO en janvier 2017, et s'était alors emparé du titre WBC qu'il remettait en jeu pour la cinquième fois.



Berchelt, 27 ans, a pris nettement l'ascendant à partir de la 5e reprise et a submergé de coups son compatriote, de sept ans son aîné.



"J'ai tenu parole, mais je veux remercier Francisco +Bandito+ Vargas. C'est un vrai guerrier mexicain, il m'avait donné ma première chance de décrocher un titre mondial et c'était normal de lui offrir la possibilité de le récupérer", a expliqué Berchelt.



"Ses entraîneurs ont pris la bonne décision en stoppant le combat et en lui épargnant une punition plus sévère", a-t-il poursuivi.



Il a signé sa 36e victoire, dont 31 avant la limite, pour une défaite, tandis que Vargas a concédé son deuxième revers pour 25 victoires et deux nuls.



Berchelt veut maintenant affronter le vainqueur du combat qui opposera le 25 mai le Japonais Masayuki Ito, champion WBO des super-plumes, et l'Américain Jamel Herring.



"Je veux montrer que je suis le champion incontesté des super-plumes", a prévenu Berchelt.