Boxe : Anthony Joshua domine Joseph Parker et réunit les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO

Le Britannique Anthony Joshua a dominé samedi à Cardiff le Néo-Zélandais Joseph Parker aux points, ce qui lui permet de réunir les ceintures mondiales WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds.



Joshua, 28 ans, compte désormais 21 victoires en autant de combats alors que Parker, 26 ans, a subi sa première défaite en 25 combats. C'est toutefois la première fois de sa carrière que le Britannique ne s'impose pas avant la limite.



Plus tôt dans la soirée, le Britannique Ryan Burnett a conservé son titre WBA des poids coqs en dominant aux points le Vénézuélien Yonfrez Parejo, et compte désormais 19 victoires en autant de combats.