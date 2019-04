Bouteflika nomme un nouveau gouvernement de 27 membres

Le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a nommé dimanche un nouveau gouvernement composé de 27 ministres, dont huit de l'ancienne équipe, indique un communiqué de la Présidence de la République.



Selon la liste du nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bedoui, désigné Premier ministre le 11 mars, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah a conservé son portefeuille de vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, Sabri Boukadoum a été nommé ministre des Affaires étrangères à la place de Ramtane Lamamra, Salaheddine Dahmoune, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Slimane Brahmi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Loukal, ministre des Finances, Mohamed Arkab, ministre de l'Energie, Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine, Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Abdelhakim Belabed, ministre de l'Education nationale, Bouzid Tayeb, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Moussa Dada a été nommé ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Meriem Merdaci, ministre de la Culture, Houda Imane Feraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Raouf Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports, Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Djamila Tamazirt, ministre de l'Industrie et des Mines, Cherif Omari, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Beldjoud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et Said Djellab, ministre du Commerce.



Il s’agit aussi de Hassane Rabhi nommé ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mustapaha Kouraba, ministre des Travaux publics et des Transports, Ali Hamam, ministre des Ressources en eau, Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Miraoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Hassan Tidjani Haddam, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fethi Khouil, ministre des Relations avec le Parlement et Fatma Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.



Le Président algérien a également nommé M. Ahmed Noui, ministre, Secrétaire général du gouvernement, souligne-t-on de même source.