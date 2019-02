Bouteflika "n'est pas en mesure de gouverner l'un des pays les plus corrompus, les plus corrupteurs au monde", selon Sifaoui

Auteur du livre "Où va l'Algérie ? et les conséquences pour la France", ed. Cerf, Mohamed Sifaoui dresse un portrait virulent de l'Algérie qu'il décrit comme "l'un des pays les plus corrompus, les plus corrupteurs au monde".



Le journaliste redoute que le régime, inquiet de voir une partie de la population se soulever, ne "créé une situation quasi-chaotique pour reprendre la main".



D'après le journaliste, "le certificat médical qui va être produit au Conseil constitutionnel dans le cadre de la validation de la candidature de Bouteflika est un faux grossier". Mais Mohamed Sifaoui refuse de faire du président algérien une victime de cette situation : "Il ne faut pas faire l'erreur de la dédouaner : c'est lui le responsable".



"Selon toutes les informations que j'ai collectées, il est dans l'incapacité totale d’exercer une mission de président de la République. En revanche il est conscient", détaille Mohamed Sifaoui qui a pu s'entretenir avec de fonctionnaires algériens soucieux de voir le pays sortir du marasme.