Bousculade à un point de passage du préside occupé de Mellilia

Quatre personnes se sont évanouies suite à une bousculade survenue lundi matin au niveau d'un point de passage du préside occupé de Mellilia, selon les autorités locales de la province de Nador.



Les quatre personnes en question ont été évacuées vers l'hôpital Hassani de Nador, précise la même source, ajoutant que trois d'entre elles ont pu quitter l'établissement hospitalier après avoir reçu les soins nécessaires, alors que la quatrième est restée sous surveillance médicale.



Contrairement à ce qui a été relayé, aucun décès n'a été enregistré suite à cet incident, soulignent les autorités locales de la province de Nador.



Lundi dernier, deux femmes porteuses de marchandises, surnommées localement "femmes-mulets", sont mortes après une bousculade à la frontière entre la ville marocaine de Fnideq et Sebta.



Des ONG marocaines et espagnoles dénoncent régulièrement la "situation humiliante et dégradante" des porteurs de marchandise entre les deux pays.