Bourita tient à Beyrouth une série d'entretiens en marge du sommet arabe sur le développement économique et social

Dans ce sens, M. Bourita s’est entretenu avec le ministre libanais des Affaires étrangères et de la diaspora, Jobran Bassil des moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines .



Il s’ est entretenu également, avec son homologue de la Jordanie, Aymane Safadi des relations de coopération entre les deux pays.



Lors de cette entrevue, les deux ministres ont échangé les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



M. Bourita a eu aussi des entretiens avec ses homologues mauritanien et Irakien, respectivement Ismail Ould Cheikh Ahmed et Mohamed Ali Al Hakim.



Ces entretiens ont été une occasion pour examiner les moyens de consolider davantage les relations entre le Maroc et ces deux pays dans tous les domaines de la coopération.



Le sommet arabe sur le développement économique et social organisé sous le signe "Développement et investissement dans le capital humain" traitera de thématiques liées, entre autres, à la complémentarité et la coordination des politiques de développement arabes dans les domaines économique et social, la sécurité alimentaire, l'énergie, la lutte contre la pauvreté, la protection des femmes, des enfants et l'emploi des jeunes, la connexion électrique, la mise en action de l'union douanière arabe et la création d'un marché arabe de libre-échange.