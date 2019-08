Bourita salue la solidarité permanente et la coopération fructueuse entre le Maroc et la Sierra Leone

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a salué, lundi à Rabat, la relation solide "marquée par une solidarité permanente et une coopération fructueuse" entre le Maroc et la Sierra Leone.



Cette solidarité, qui a "été illustrée à plusieurs reprises", émane des très Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, notamment "la solidarité sans faille" avec la République de Sierra Leone lors de l'épidémie d'Ebola, l'accompagnement de ce pays dans sa sortie de crise, l'implication personnelle du Roi dans la médiation dans le cadre de l'initiative du fleuve Mano, ou encore la solidarité à travers la coopération dans la formation et la sécurité, s'est félicité M. Bourita lors d'un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, Nabeela Tunis, qui effectue sa première visite au Maroc depuis sa nomination à ce poste.



La visite d'aujourd'hui a également été l'occasion de discuter des moyens de structurer cette relation autour de secteurs clés, notamment l'agriculture, le tourisme, l'énergie et les nouvelles technologies, a-t-il indiqué, notant qu'il s'agit de secteurs où les deux pays pourraient échanger leurs expertises et développer des actions de coopération concrètes. M. Bourita, qui a souligné que les deux parties ont convenu de l'importance de programmer la troisième session de la Commission mixte dont la dernière session s'est tenue en 2008, a également évoqué le lancement d'une mission technique dans les semaines à venir chargée des secteurs mentionnés.



Il a, par ailleurs, remercié la Sierra Leone pour les positions "constantes", "constructives" et "positives" à l'égard de la question du Sahara marocain, affirmant que la Sierra Leone, qui a retiré sa reconnaissance de la pseudo RASD depuis 2003, a toujours marqué "une solidarité active" et "agissante" aux côtés du Maroc dans les fora régionaux et multilatéraux, notamment au sein du Comité 24 des Nations-unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'Assemblée générale des Nations-unies. Ces positions ont été exprimées dans le communiqué conjoint signé par les deux ministres, a indiqué le ministre, réitérant l'importance de "cette visite fructueuse" qui va permettre d'initier de nouvelles actions dans le cadre de la coopération, conformément aux orientations des deux chefs d’État.



"En 2017, SM le Roi avait donné ses instructions pour qu'une mission d'hommes d'affaires se déplace à Freetown et un forum économique a été tenu dans la capitale sierra léonaise entre les hommes d'affaires des deux pays", a poursuivi le ministre, rappelant que le président de la République de Sierra Leone Julius Maada Bio s'était déplacé à Casablanca en mars dernier pour assister au Forum économique africain, témoignant ainsi de l'intérêt de la dimension économique dans la coopération future entre les deux pays.



De son côté, Mme Tunis a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le Maroc et la Sierra Leone ont beaucoup à s'offrir mutuellement, à l'heure où son pays se consacre davantage au commerce et à l'investissement pour en faire un pays à revenus intermédiaires.



Les deux pays s'alignent sur une même vision, laquelle est fondée sur le développement du capital humain et le renforcement du commerce et de l'investissement, a-t-elle ajouté.



Elle a, en outre, fait part de la volonté de son pays de "continuer à soutenir le Maroc, frère africain et ami du continent", annonçant "l'établissement d'un Conseil national d'investissement qui veille à assurer une atmosphère propice aux affaires", ce qui, par conséquent, bénéficiera aux affaires marocaines.