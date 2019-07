Bourita représente le Roi Mohammed VI au 12ème Sommet extraordinaire de l’UA à Niamey

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita représente le Roi Mohammed VI aux travaux du 12ème Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), ouverts dimanche dans la capitale nigérienne Niamey.



Ce Sommet est exclusivement consacré au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZELCA), projet phare de l’agenda 2063 de l'UA.



Entrée en vigueur le 30 mai dernier après sa ratification par plus d'une vingtaine de pays, la ZLECA vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services, adossé au principe de libre circulation des personnes.