Bourita met en relief à New York les efforts du Roi Mohammed VI pour la défense de la ville d'Al Qods

Le Royaume du Maroc, qui place depuis des décennies la cause palestinienne en tête de son agenda international, ne ménagera aucun effort pour poursuivre son action avec ses frères du monde islamique pour la défense de la cause juste du peuple palestinien et la réalisation de la paix durable pour les peuples de la région, a affirmé M. Bourita lors de cette réunion des ministres des affaires étrangères des États de l'OCI, tenue en marge de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Selon le ministre, les efforts constants déployés par le Roi pour la défense de la ville d'Al Qods, qui occupe une place particulière chez les Marocains, s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du Maroc en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien, tant au niveau de l'action diplomatique auprès des dirigeants des grandes puissances et de la communauté internationale, qu'au niveau économique et social à travers les activités de l'Agence Beit Mal Al Qods et ses programmes de développement visant le soutien de la ville sainte et des Maqdissis, qui nécessitent davantage d'appui financier par les États membres de l'organisation pour poursuivre son travail de terrain.



Il a souligné dans ce cadre que le Royaume du Maroc reste convaincu de l'impératif d'explorer le consensus international réfutant les derniers développements critiques de la question palestinienne à la faveur de nouvelles actions sages et réalistes en collaborations avec tous les partenaires internationaux et les forces influentes, le but étant de ramener la situation à la normale, à travers l'ouverture sur toutes les options légales possibles susceptibles de faire prévaloir et recouvrir le droit palestinien, la conquête de nouvelles reconnaissances à l'État palestinien, avec Al-Quds-Est comme capitale, outre le soutien de son adhésion aux organisations et conventions internationales.



Dans le cadre d'un contexte international contraignant pour la question palestinien, a-t-il souligné, les États membres de l'OCI sont appelés, plus que jamais, à prendre leur responsabilité avec sérieux et fermenté et à mobiliser tous les moyens, politique, juridique et diplomatique pour faire face aux nouveaux défis et défendre le droit palestinien et le statut juridique de la ville sainte d’Al Qods, ses symboles religieux sacrés et son identité spirituelle et culturelle, comme un espace de tolérance et de coexistence entre les religions.



Le ministre a relevé que les valeurs islamiques de la solidarité et de la coopération, qui constituent les fondements de l'organisation, doivent continuer de servir de guide et de motivation pour l'action commune de ses membres, et de s'abstenir de toute interférence dans les affaires internes d'un autre État, et l'obligation de recourir à la négociation, la médiation et la concorde pour résoudre les problèmes et les conflits entre ses membres.



Sur un autre registre, M. Bourita s’est félicité du recul progressif du phénomène du terrorisme, qui reste étrange à la religion et la civilisation islamique, grâce aux efforts remarquables des pays de l'organisation pour lutter contre ce fléau, rappelant que le terrorisme demeure un phénomène mondiale trans-national qui ne s'attache à aucune religion ou civilisation, ce qui requiert l'adoption d'une approche globale et une coopération internationale sur tous les niveaux.



Et d'ajouter qu'au moment où plusieurs communautés musulmanes à l'étranger commencent à souffrir des répercussions des actes terroristes à travers la monté de l'islamophobie dans certains pays, il est important de fournir davantage d'effort pour faire prévaloir les valeurs de la religion islamique dans ces pays, fondée sur la coexistence et la cohabitation et qui rejette toutes formes d'extrémisme religieux.



Il a insisté, en outre, sur l'impératif d'améliorer l'action de l'Organisation de la coopération islamique, eu égard à la responsabilité qui lui incombe dans un contexte international en perpétuelle mutation, mettant en exergue l'urgence de procéder à la réforme des instances de l'organisation et l'amélioration de ses actions à même de réaliser un saut qualitatif dans son rayonnement à l'échelle internationale.



Le ministre a réitéré dans ce cadre le soutien du Maroc à la décision prise lors de la 45è session des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Dakar en mai dernier, et qui a appelé à une réunion de Brainstorming en octobre prochain pour examiner la question de la réforme de l'organisation, faisant part de l'engagement du Maroc à participer activement à l'enrichissement de ce débat.