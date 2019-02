Bourita et Pompeo examinent à Washington l'élargissement de la coopération bilatérale aux questions régionales

Lors de cette rencontre, à laquelle a pris part l’Ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumala Alaoui, les deux responsables "ont réaffirmé le partenariat stratégique de longue date unissant les États-Unis et le Maroc et examiné les opportunités d’élargir la coopération aux questions régionales", a déclaré le porte-parole adjoint du département d'Etat, Robert Palladino.



Le chef de la diplomatie américaine a "reconnu la participation constructive du Maroc aux pourparlers avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara", tout en remerciant le Royaume "pour ses efforts résolus dans la lutte contre l’influence néfaste de l’Iran dans la région", souligne M. Palladino.



M. Pompeo a également tenu à exprimer ses remerciements au Maroc pour son soutien au Président par intérim du Venezuela, Juan Guiadó, poursuit la même source.



Par ailleurs, MM. Pompeo et M. Bourita ont discuté de la prochaine conférence ministérielle sur la promotion d’un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient, relevant que ce conclave sera une étape importante vers la construction d’un cadre de sécurité plus solide pour cette partie du monde, a indiqué le porte-parole adjoint du département d'Etat.



Cette entrevue s’est déroulée en marge de la participation de M. Bourita à la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daesh.



La visite à Washington a été l'occasion pour le ministre marocain de rencontrer d'autres responsables de l'administration américaine, notamment le sous-secrétaire d'Etat chargé des affaires politiques américaines, David Hale.