Bourita et Aboul Gheit examinent au Caire les moyens de renforcer l'action arabe commune

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, sur l'évolution de la situation dans la région arabe et les moyens de renforcer l'action arabe commune.



Lors de cette entrevue, MM. Bourita et Aboul Gheit ont passé en revue les derniers développements sur la scène arabe, les efforts arabes et internationaux déployés pour résoudre les crises en Syrie, en Libye et au Yémen, ainsi que les moyens de développer le partenariat arabo-africain dans le cadre des relations stratégiques entre les deux parties et de soutenir la cause palestinienne et défendre les droits légitimes du peuple palestinien face à l'occupation israélienne.



Les deux parties ont abordé divers aspects de l'action arabe commune dans le cadre de la Ligue arabe, en particulier dans le cadre des préparatifs du quatrième Sommet arabe du développement économique et social à Beyrouth le 20 janvier, du premier sommet arabo-européen en Égypte les 24 et 25 février et de la 30e session du Conseil de la Ligue arabe qui se tiendra le 31 mars prochain à Tunis.