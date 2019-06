Bourita : Le Maroc "n'a pas encore connaissance d'un quelconque plan de paix" pour la résolution du conflit au Moyen-Orient

Le Maroc "n'a pas encore connaissance d'un quelconque plan de paix" pour la résolution du conflit entre Palestiniens et Israéliens et fera connaître sa position "lorsqu'il aura connaissance des contours, du contenu et des détails" de ce "plan", a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.



"Comme tous les pays, le Maroc n'a pas encore connaissance du contenu d'un quelconque plan de paix et il se prononcera lorsqu'il aura connaissance des contours, du contenu et des détails de cette initiative", a affirmé le ministre qui était interrogé lors d'un point de presse conjoint avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, sur la position marocaine concernant le "plan de paix" que les Etats-Unis vont dévoiler prochainement pour la résolution du conflit entre Palestiniens et Israéliens.



Il a ajouté que la récente visite au Maroc du Conseiller principal du Président des Etats-Unis d'Amérique, Jared Kushner, a porté sur les relations bilatérales et sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient.



Cette visite a été l'occasion pour le Maroc et pour le Roi Mohammed VI de réitérer les positions "bien connues" du Royaume sur cette question, "ainsi que l'évaluation du Maroc par rapport aux dynamiques aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient", a-t-il ajouté en assurant qu'"il n'y avait pas eu de discussions sur un quelconque plan de paix dont on ne connaît pas les contours".



De son côté, le chef de la diplomatie française a assuré ne pas avoir été informé d'un plan américain pour le Moyen-Orient.



"Si quelqu'un a vu le plan américain, merci de nous informer", a-t-il ironisé. "Je le dis d'autant plus aisément que je participais à la rencontre qu'a eue le président Macron avec le président Trump avant hier" jeudi lors des célébrations du 75è anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie (France), a-t-il dit.



M. Le Drian a déclaré que le Maroc et la France ont des positions "identiques" sur la situation au Moyen-Orient.