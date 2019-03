Bourita : "Le Maroc n'a ni à se mêler des développements internes que connait l'Algérie, ni à les commenter"

Le royaume marocain, qui a des relations tendues avec Alger, s'est abstenu de tout commentaire depuis le début des manifestations initialement contre la candidature à un cinquième mandat de M. Bouteflika, 82 ans et affaibli par les séquelles d'un AVC.



Le mouvement, dont l'ampleur est inédite depuis 20 ans, s'est poursuivi après la décision lundi de M. Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, de reporter l'élection présidentielle sine die et de proroger son mandat.



"Le royaume marocain a décidé de se tenir à une attitude de non-ingérence par rapport aux récents développements en Algérie, et s'est abstenu de tout commentaire à ce sujet", a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita dans une déclaration transmise à l'AFP.



"Le Maroc n'a ni à se mêler des développements internes que connait l'Algérie, ni à les commenter", a-t-il ajouté.



La frontière entre les deux pays est fermée depuis 1994.