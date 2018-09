Bourita-Le Drian: rencontre à Erevan en Arménie

Après le report pour des raisons d'agenda de la rencontre à Rabat des deux ministres des Affaires étrangères marocain et français, respectivement Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian, une rencontre entre les deux chefs de la diplomatie doit avoir lieu à Erevan en Arménie lors du XVIIe Sommet de la Francophonie prévu les 11 et 12 octobre prochains, a appris vendredi Atlasinfo de sources diplomatiques françaises.



Nasser Bourita participe actuellement à la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Entre entretiens et interventions, le ministre a eu un agenda des plus chargés.



Lors de ce XVIIe Sommet de la Francophonie, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, se présente contre la présidente sortante, la Canadienne Michaelle Jean qui brigue un second mandat à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).