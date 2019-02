Botola Maroc Télécom D1 : Victoire de l'AS FAR sur la pelouse du Difaâ d'El Jadida (3-1)

L'AS FAR s’est imposée sur la pelouse du Difaâ El Jadida par 3 buts à 1, dimanche en match de la 16è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé au Stade El Abdi.



Les Doukalis ont ouvert le score à la 41è minute de jeu par Tarik Asstati, avant que Mehdi Berrahma, du point de pénalty, n’égalise et double la mise (44è, 82è).



Brahim Bezghoudi (90è+1) a scellé le sort de cette rencontre en faveur des siens en inscrivant le troisième but.



Cette victoire permet à l’AS FAR de se hisser à la 10è position avec 18 points, aux côtés de Rapide Oued Zem, du Moghreb de Tétouan et du Mouloudia d’Oujda.