Botola Maroc Télécom D1 (27è J): Large victoire de Difaâ El Jadida sur le Kawkab de Marrakech (5-2)

Les cinq réalisations des Doukalis ont été l'oeuvre de Saimon Msuva (10è), Adnane El Ouardy (16è), Fabrice Gael Ngah (70è), Ayoub Nanah (87è) et Bilal El Magri (90è+4). Yassine Dahbi, auteur d'un doublé (4è, 54è) a réduit le score pour les Marrakchis.



Cette victoire permet au DHJ de grimper à la deuxième position avec 44 points, trois unités derrière le leader, l'Ittihad de Tanger (47 points) et une devant le Wydad de Casablanca (3è/43 points). Les deux équipes s'affronteront dimanche (16h00) en match choc de cette journée.



En revanche, le Raja de Casablanca a été tenu en échec, au Complexe sportif Mohammed V, par le Moghreb de Tétouan (0-0).



Après ce nul, le RCA qui compte toujours un match de moins, perd du terrain dans sa course au titre de cette saison. Il occupe actuellement la 7è place avec 41 points, alors que le Moghreb de Tétouan s’empare de la 11è position avec 30 unités, et s'éloigne un peu plus de la zone de danger.



Tôt dans l'après-midi, l'Olympique de Khouribga et Chabab et Chabab Rif Al Hoceima s'étaient quittés sur un score de parité (1-1). L’OCK avait ouvert le score à la 33è minute par Adam Ennaffati, avant que Youssef Benali (81è) ne remette les compteurs à zéro.



Ce nul n’affecte en rien la position de l’OCK qui stagne à la 10è position avec 31 points, deux unités devant son adversaire du jour, qui rejoint à la 12e position le Kawkab de Marrakech.



De son côté, l'Olympic de Safi s'était imposé vendredi soir à domicile face au FUS de Rabat par (1-0) signé Mouhssine El Achir à la 53è minute du jeu.



Egalement candidat pour le titre de cette saison, le FUS de Rabat compromet ses chances d'être sacré. Avec un total de 42 points, les deux adversaires occupent le 4è place, aux côtés du Hassania d'Agadir (26 unités).



Les autres matchs comptant pour cette journée se dérouleront dimanche.