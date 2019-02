Botola Maroc Télécom D1 (18ème J): Le Raja de Casablanca tenu en échec à domicile par le Youssoufia de Berrechid (3-3)

Le Raja de Casablanca a été tenu en échec à domicile (3-3) par le Youssoufia de Berrechid, dimanche en match de la 18ème journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé au Stade Père Jégo.



Les Verts ont pourtant ouvert le score et breaké par le biais de Soufiane Rahimi (11è) et Mahmoud Benhalib (54è). Mais les visiteurs vont réussir spectaculairement à renverser la situation. Mohamed El Fakih a réduit le score du point de pénalty à la 72è minute du jeu, avant que Yacine Wakili n’égalise à six minutes de la fin du temps réglementaire. Quatre minutes plus tard, Abdelfattah Ayat Ahmed va donner l’avantage au CAYB, avant qu'Ayoub Nanah en toute fin de rencontre (90+2) ne sauve la mise et offre au RCA le point d’égalité.



Ce nul empêche les deux adversaires de se départager. Ils occupent désormais la 4è place ex-aequo avec 25 points.