Botola Maroc Télécom D1 (15ème J): victoire de l'Ittihad de Tanger sur la pelouse du FUS Rabat (2-0)

L’Ittihad de Tanger s’est imposé sur la pelouse du FUS de Rabat par 2 buts à 0, dimanche soir en match de la 15ème journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan.



Les buts des Tangérois ont été inscrits par Ayoub Al Gaadaoui (47è) et Nouaman Aarab (89è).



Après cette victoire, l’IRT rejoint le Difaâ Hassani d'El Jadida et la Renaissance de Berkane à la 6è place avec 20 points. En revanche, le FUS (18 pts) est rétrogradé à la 9è position, aux côtés du Mouloudia d’Oujda, du Moghreb de Tétouan et de rapide Oued Zem.



Les deux derniers matchs comptant pour cette journée, devant opposer Chabab Rif Al Hoceima/Hassania d'Agadir et Difaâ El Jadida/Raja de Casablanca, auront lieu respectivement lundi (15h00) et mercredi (18h00).