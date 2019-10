Blessé, Neymar non retenu avec le Brésil pour les amicaux de novembre (sélectionneur)

L'attaquant vedette du Paris SG Neymar, blessé à la cuisse il y a deux semaines, ne figure pas dans la liste des joueurs appelés vendredi par le sélectionneur brésilien Tite pour les matches amicaux contre contre l'Argentine et la Corée du Sud, les 15 et 19 novembre.



Le 13 octobre, le joueur de 27 ans s'est blessé en jouant avec son équipe nationale lors du match nul contre le Nigéria (1-1), à Singapour, et son indisponibilité a été estimée à 4 semaines.