Birmanie: l'ouest secoué par l'explosion de trois bombes

Cette région frontalière du Bangladesh est sous haute tension depuis plusieurs mois: dans le nord, une campagne de l'armée birmane, qualifiée d'épuration ethnique par les Nations unies, a poussé à l'exode près de 700.000 musulmans rohingyas depuis août dernier, et dans le reste de l'Etat une rébellion de bouddhistes de l'ethnie rakhine affronte les soldats birmans.



"Trois bombes ont explosé et trois autres engins qui n'avaient pas explosé ont été retrouvés. Un policier a été blessé mais pas grièvement", a indiqué l'AFP un responsable de la police de cette petite ville portuaire, où vivent peu de Rohingyas.



Vitres soufflées, bâtiments endommagés et mobylette brûlée... les photos des lieux des différentes explosions montrent que les dégâts sont principalement matériels puisque les bombes ont été actionnées en pleine nuit.



L'un des engins a explosé dans le jardin d'un bâtiment appartenant au gouvernement local et deux autres devant des établissements de la commune. Tout s'est passé autour de 04H00 du matin heure locale (21H30 GMT).



En milieu de journée, aucun groupe n'avait revendiqué les attentats.



"Une autre bombe avait été placée sur la route de la plage", a précisé un porte-parole du gouvernement de l'Etat Rakhine. "Il pourrait y avoir d'autres", a-t-il ajouté, sous le couvert de l'anonymat.



D'après Zaw Zaw, un habitant de Sittwe joint par téléphone, samedi "certaines rues étaient interdites d'accès par la police".



Cela fera exactement six mois, dimanche, que les violences contre les Rohingyas ont débuté dans la région. Mais Sittwe avait jusqu'ici été épargné par les troubles et les attentats à la bombe sont très rares dans la ville. (afp)