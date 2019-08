Birmanie: 13 morts et des dizaines de blessés dans un glissement de terrain

Un torrent de boue a emporté 16 maisons et un monastère vendredi matin dans le village de Thae Pyar Kone, dans l'État Môn (sud), a indiqué un responsable local.



"Le bilan est pour l'heure de 13 victimes, alors que 27 autres personnes ont été transportées à l'hôpital de Mawlamyine (capitale de l'etat mon)", a-t-il ajouté.



Les opérations de recherche et de secours sont en cours pour retrouver des survivants ou évacuer les corps d'éventuelles autres victimes, selon la même source. Les averses torrentielles à travers le pays ont fait sortir les rivières de leur lit et les populations vivant près des côtes ont été averties des risques de grande marée.



Au moins 30.000 personnes ont été déplacées principalement dans la région de Bago (sud) et dans les Etats de Môn et de Karen, selon les autorités.



Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, environ 89.000 personnes ont été déplacées ces dernières semaines, et beaucoup ont pu retourner chez elles.