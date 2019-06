Biographie de Samir Addahre, représentant permanent du Royaume du Maroc à l'UNESCO

M. Samir Addahre, nommé par le roi Mohammed VI, représentant permanent du Royaume du Maroc à l'UNESCO, est né le 07 septembre 1963 à Casablanca.



Il a été secrétaire des Affaires Étrangères au sein de la Direction des Organisations internationales au sein du Département marocain des Affaires Étrangères entre 1989 et 1990. De 1991 à 1996, il a occupé le poste de premier secrétaire à l'ambassade du Royaume du Maroc à Bruxelles, puis chargé des relations économiques Maroc-CEE. Il a aussi participé aux conversations exploratoires et aux négociations de l'accord d'association Maroc-UE.



Entre 1999 et 2003, M. Addahre a été chargé d'études au cabinet du ministre des Affaires Étrangères et de la coopération, M. Mohamed Benaissa, puis consul général du Royaume à Bordeaux de 2003 à 2008.



Il a également été ambassadeur en Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg de 2008 à 2016. De 2016 à 2018, il a été nommé ambassadeur en Grèce et en République de Chypre.



M. Addahre a reçu également la Grande Croix de l'Ordre de la Couronne du Royaume de Belgique, la Médaille d'Or du Mérite et de Dévouement de la République Française, ainsi que le Citoyen d'honneur de la ville de Bordeaux et de la ville de Bruxelles.



Il a aussi participé, dans le cadre de ses fonctions, à plusieurs missions ministérielles et conférences régionales et internationales à travers le monde.



Il a obtenu son baccalauréat en sciences économiques à Bordeaux en 1982, le diplôme des études universitaires générales de l'Université de Bordeaux en 1984, et diplôme de l’École nationale de l'Administration (option diplomatique) en 1988.



M. Samir Addahre, qui parle et écrit en anglais, en français et en espagnol, est aussi lauréat de l'Université de Montpellier avec un diplôme des Études Économiques Supérieures Approfondies.