Bientôt une biennale d'art contemporain méditerranéen à Rabat

La décision de mettre en place ce projet prévu en 2019 a été acté, lundi à Paris, entre M. Qotbi et le président de l'IMA, M. Jack Lang.



MM Qotbi et Lang se sont félicités de la coopération riche et diversifiée liant leurs deux institutions respectives, qui sera une fois de plus couronnée par l’organisation de cette biennale d’art méditerranéen à Rabat, capitale de la culture et des lumières.



Lors de cette rencontre au siège de l'IMA, M. Qotbi a présenté à M. Lang l’ouvrage : "Lumières africaines, l’élan contemporain" (éditions langages du sud).



Signé par André Magnin, l’un des plus grands connaisseurs de l’art africain, et Mehdi Qotbi, ce superbe ouvrage inédit est un hymne et un hommage aux artistes africains.



L’ouvrage, qui sera présenté prochainement à l’IMA, propose un large panorama de l’art contemporain africain. Il met en lumière le bouillonnement culturel, le dynamisme et la créativité qui imprègnent la vaste scène artistique de ce continent, du Maghreb à l’Afrique du sud.



Plus de quatre-vingt artistes explorent tous les domaines de la création, la peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, révélant des œuvres éblouissantes, fruits d’une Afrique à la fois multiple et unique. Ils nous offrent l’expression de leurs singularités, de leur identité culturelle tout en nous délivrant un message universel, celui de la liberté dans l’art.



Le président de la Fondation nationale des musées du Maroc a par ailleurs plusieurs autres rencontres avec des responsables de musées et d'institutions qui promeuvent la culture et l'art en vue de préparer des expositions et des conférences, notamment, au musée Mohammed VI d'art contemporain à Rabat.