Beyrouth : Signature du livre "Mohammed VI, vingt ans de règne" de l'écrivain libanais Khair-Allah Khair-Allah

La cérémonie de signature du livre intitulé "Mohammed VI, vingt ans de règne", de l'écrivain et journaliste libanais Khair-Allah Khair-Allah, a eu lieu mercredi soir à Beyrouth.



L'ouvrage de 343 pages (format moyen), édité chez la Maison arabe des sciences et des éditeurs, met en avant la renaissance du Maroc au cours des 20 ans de règne du Roi Mohammed VI.



Ce livre englobe deux parties : la première aborde les fondements sur lesquels s'est appuyé le Souverain pour bâtir un Maroc moderne et plus humain, alors que la deuxième partie met en lumière la marche des dix dernières années, marquée par des réformes majeures au niveau interne, le retour du Royaume au sein de sa famille africaine et la poursuite du processus de construction d'un Maroc réconcilié avec lui-même et avec son environnement.



"La marche du développement au Maroc ne s’est jamais arrêtée depuis 20 ans. Il est évident qu’il existe un processus de mise en réseau de toutes les villes et régions du Maroc afin de réaliser une complémentarité dans le cadre de la promotion de l’économie du Royaume", lit-on dans la préface du livre.



"Tous les discours de Sa Majesté le Roi se focalisent sur l’être humain en tant que véritable richesse du Maroc, où les institutions de l'Etat œuvrent pour se développer de manière permanente en investissant dans l’élément humain", souligne l’auteur dans la présentation de l’ouvrage, ajoutant qu’en plus d’investir dans l’être humain, le Souverain a placé le développement au centre de Ses préoccupations depuis son accession au Trône, "ce qui a abouti à des réformes politiques qui ont conduit à une stabilité et une sécurité enviables".



D’autre part, l’auteur libanais fait observer que le choix du Roi Mohammed VI de réintégrer l'Union africaine a révélé une réflexion stratégique à long terme fondée sur des facteurs que le Maroc peut adapter pour jouer un rôle de premier plan dans le continent, notamment sa position stratégique et sa stabilité qui le distingue des autres pays.



Dans une déclaration à la MAP, M. Khair-Allah a indiqué que ce livre s’assigne pour objectif de mettre en évidence le rôle important joué par le Maroc dans la région, en soulignant les importantes réalisations accomplies par le Royaume au cours des 20 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Ce livre constitue un travail objectif et scientifique axé sur les importantes réalisations de Sa Majesté le Roi depuis son accession au Trône pour la renaissance du Maroc qui s'investit depuis toujours aux côtés de ses pays frères", a-t-il ajouté.



La cérémonie de signature de cet ouvrage a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban, M. M'hamed Grine, des acteurs politiques, des intellectuels, des chercheurs et d’éminentes personnalités du monde de la culture et des lettres.