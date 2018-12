Bernard Mourad, ex-conseiller de Macron, nommé à la tête de Bank of America en France

Bernard Mourad, ex-conseiller d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle et ancien dirigeant d'Altice a été nommé mardi à la tête de la division française de Bank of America, a annoncé l'établissement dans un communiqué.



"Bank of America Merrill Lynch (BofAML) annonce la nomination de Bernard Mourad en tant que responsable de l'activité +Corporate and Investment Banking+ pour la France", indique le texte.



"A ce poste, Bernard Mourad s'appuiera sur ses solides relations avec la clientèle française afin de renforcer le service délivré par BofAML et de stimuler la croissance de ses activités sur ce marché important", poursuit le communiqué.



Conseiller spécial d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle de 2016-2017, Bernard Mourad avait été, avant cela, responsable du pôle médias du groupe SFR.



Ce banquier né au Liban il y a 43 ans, avait auparavant passé 15 ans chez Morgan Stanley.



Ces derniers mois, il avait participé au lancement de Loopsider, un nouveau média en ligne 100% vidéos et réseaux sociaux et avait également investi au sein de l'éphémère hebdomadaire "Vraiment", lancé en mars mais dont la parution a cessé au bout de quelques semaines.