Benguerir : La construction du "Solar Decathlon Africa" avance à grands pas

A moins de deux semaines de son ouverture officielle, le village solaire du "Solar Decathlon Africa" commence à démontrer ses formes avec des maisonnettes toutes aussi innovantes les unes que les autres.



Plus de 400 étudiants venus du monde entier sont actuellement sur place au sein de la plateforme de recherche "Green & Smart Building Park" en course pour la construction de la meilleure maison intelligente et durable, soulignent les organisateurs dans un communiqué.



La phase de lancement de construction et d’assemblage des maisons intelligentes et durables, dont la conception a duré plus d’un an, a été donnée le 21 août dernier.



Durant cette phase, les équipes estudiantines entameront la construction de maisons alimentées exclusivement par l’énergie solaire, performantes et énergétiquement efficientes avec des architectures modernes durables inspirées de l’héritage africain.



Le défi actuel des équipes est de finaliser leurs constructions en seulement quelques semaines avant l’ouverture officielle du village solaire au grand public le 13 septembre prochain.



Organisé sous le Haut-Patronage du Roi Mohammed VI, par l'Université Mohammed VI Polytechnique, l'Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) avec le soutien du Ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable, le "Solar Decathlon Africa" représente la plus grande compétition estudiantine au monde pendant laquelle plus de 1000 étudiants doivent concevoir et construire des maisonnettes intelligentes fonctionnant uniquement à l'énergie solaire.



Ces maisonnettes seront ensuite évaluées par un jury de professionnels sur 10 critères (décathlon) pour désigner les gagnants.