Benchamach salue la résolution de l'APCE évaluant positivement son partenariat pour la démocratie avec le Maroc

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach s’est félicité de la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) évaluant positivement son partenariat pour la démocratie avec le Maroc, pour la troisième fois après 2013 et 2015.



M. Benchamach, commentant la résolution adoptée à l’unanimité par les membres de la commission permanente de l'APCE, à l'occasion de la dernière réunion au siège de l’Assemblée nationale française (Paris), a souligné que cette résolution reflète le niveau soutenu et distingué du partenariat établi entre le Maroc et le Conseil de l'Europe, ainsi que les avancées positives réalisées par le Royaume en matière de consolidation de l’édifice institutionnelle et démocratique, tant au niveau des dynamiques réformatrices démocratiques que de de la mise en œuvre accentuée de la constitution et de renforcement du système des droits de l’Homme.



Cité par un communiqué de la Chambre des conseillers, M. Benchamach a salué la position de l'APCE concernant la politique marocaine de gestion de la migration et des demandes d’asile, une politique fondée sur une vision intégrée avec, en toile de fond, l’intégration efficace des expatriés au sein de la société marocaine, mettant en avant les efforts déployés dans le cadre de cette politique exemplaire, ayant hissé le Royaume au rang des pays leaders en matière de gestion de la migration en Afrique et au sein de l’Union Africaine. A cet égard, il a rappelé l’initiative audacieuse du Roi Mohammed VI relative à la création d'un observatoire africain de la migration et l'institution d'un poste d'Envoyé spécial de l'UA pour la migration.



La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, poursuit le président de la Chambre des conseillers, est une occasion pour réitérer l'engagement le Royaume du Maroc dans la mise en place d'une complémentarité régionale vitale et d'un partenariat Sud-Sud agissant et solidaire, ainsi qu’une action participative basée sur une vision stratégique renouvelée et complémentaire, dont les jalons ont été jetés par le Souverain et basée sur la consolidation des relations historiques avec les pays du continent, à travers des initiatives embrassant de multiples domaines.



Et de souligner que les deux Chambres du parlement sont impliquées dans une action commune avec les unions et les assemblées parlementaires régionales et internationales, dans le cadre d'une diplomatie parlementaire efficiente et solidaire mettant les questions et les intérêts des peuples du continent au centre de ses priorités.



Il s'est dit satisfait de l'appréciation par l'APCE de la qualité du dialogue avec le parlement marocain en matière d’exécution des engagements liés au statut de partenaire pour la démocratie, rappelant que le parlement marocain s'est vu octroyer en 2011 le statut de partenaire pour la démocratie de l'APCE.



Dans ce contexte, M. Benchamach a souligné l'engagement de la Chambre des conseillers et son implication, aux côtés de la Chambre des représentants, sur la voie du renforcement et le soutien du partenariat avec l'APCE et sa volonté de développer et d'élargir les horizons et les domaines de coopération entre les deux parties.