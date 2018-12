Benchaâboune représente le Roi Mohammed VI aux travaux du Forum "Afrique 2018" à Charm El-Cheikh

Conduite par M.Benchaâboune, la délégation marocaine est composée du ministre délégué Chargé de la Coopération Africaine, Mohcine Jazouli, de la secrétaire d'État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, de l'Ambassadeur du Maroc en Egypte Ahmed Tazi outre le président de la Confédération générale des entreprise au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.



Le PDG d'Attijariwafa Bank Mohamed el-Kettani prend également part aux travaux de ce Forum, sachant que le Club Afrique Développement, relevant du groupe Attijariwafa Bank, est partenaire pour la 2ème année consécutive du Forum "Afrique 2018".



Des startupers et des jeunes hommes d'affaires marocains opérant dans les secteurs de la technologie, du e-learning et de l'artisanat sont également présents à ce conclave africain.



Une séance inaugurale sur les "jeunes leaders des affaires en Afrique" a ouvert le bal de ce rassemblement, en présence notamment des présidents égyptien Abdelfattah al Sissi et rwandais Paul Kagamé.



Ce Forum, qui connait la participation de chefs d'Etat et de gouvernement africains en plus d'un parterre d'experts et d'acteurs du monde des affaires et de la société civile, se penchera sur l'avenir des partenariats économiques, de la dynamique des investissements et des moyens de mettre en place des plateformes de coopération entre les gouvernements et le secteur privé dans les différents secteurs à forte valeur ajoutée en Afrique.



Il prévoit ainsi des sessions de dialogue régional et international sur la stimulation de l'investissement dans les secteurs stratégiques dans le continent.



Les participants s'attèleront aussi sur les voies susceptibles de doper le commerce interafricain et de renforcer la complémentarité régionale en vue d'asseoir une économie africaine moderne basée essentiellement sur l'innovation.



Ce Forum international de deux jours est organisé par le ministère égyptien de l'investissement et de la coopération internationale, en coopération avec l'Agence régionale d'investissement du COMESA (COMESA) sur le thème "Leadership audacieux et engagement collectif: renforcer les investissements interafricains".



Le forum, qui en est à sa 3ème édition, abordera en outre un certain nombre de sujets vitaux lors de sessions interactives organisées par des experts régionaux et internationaux sur les conditions d'investissement en Afrique, les mécanismes de la concurrence loyale et la protection des investissements .