Benalla revendique le soutien de Macron dans des enregistrements

Dans des enregistrements authentifiés par Mediapart, Alexandre Benalla revendique le soutien d'Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec Vincent Crase le 26 juillet, après la mise en examen des deux hommes pour "violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public".



"Truc de dingue, le 'patron' [Emmanuel Macron], hier soir il m'envoie un message, il me dit: 'Tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi (...)", déclare notamment l'ancien chargé de mission à l'Élysée dans cet enregistrement. Il s'y félicite également du soutien de Brigitte Macron et d'Ismaël Emelien, conseiller spécial du président.