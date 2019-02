Benalla: la commission d'enquête sénatoriale présente son rapport mercredi

La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla présentera son rapport mercredi à la presse, à l'issue d'une réunion de la commission des Lois, a annoncé l'institution lundi dans un communiqué.



Ce très attendu rapport d'enquête au sujet de l'ex-collaborateur du président Emmanuel Macron sera présenté à la presse à 11 heures par les deux co-rapporteurs Jean-Pierre Sueur (PS) et Muriel Jourda (LR), a précisé la commission des Lois.



La commission des Lois du Sénat, présidée par Philippe Bas (LR), s'était vu attribuer les prérogatives de commission d'enquête pour six mois le 23 juillet dernier après la diffusion d'images montrant Alexandre Benalla - alors chargé de mission à l'Elysée - frappant un manifestant en marge des défilés du 1er-Mai à Paris.



Une trentaine d'auditions plus tard, M. Sueur et Mme Jourda présentent leurs conclusions sur les dysfonctionnements dans les services de l'Etat qui ont pu émailler cette affaire aux multiples rebondissements.



Ils doivent également présenter des recommandations pour que les "défaillances dans le fonctionnement de l'État" qui ont pu apparaître "ne se reproduisent pas".