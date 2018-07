Benalla: "Macron n'a pas assumé, il a avoué", estime le député LR Di Filippo

Emmanuel Macron, en reconnaissant sa pleine responsabilité dans l'affaire Benalla, "n'a pas assumé, il a avoué", a réagi mercredi le député (Les Républicains) Fabien Di Filippo qui attend toujours des "réponses précises" sur ce "scandale d'Etat".



Emmanuel Macron est sorti avec fracas de son silence dans l'affaire Benalla mardi. "S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher", a lancé, bravache, le chef de l'Etat mardi soir devant son gouvernement et sa majorité parlementaire quasiment au grand complet.



"Emmanuel Macron n'a pas assumé, il a avoué", a déclaré M. Di Filippo à l'AFP.



"Il a avoué qu'il était au courant. Qu'il était responsable à la fois de la non-transmission à la justice et des avantages concédés à Benalla", a poursuivi le député de Moselle.



"Il y a une hypocrisie très forte derrière tout ça, une tentative de réécrire l'histoire en disant: +Il n'y a jamais eu d'impunité, on a agi+. Mais l'opinion n'est pas dupe. On attend des réponses précises. Ils ne réussiront pas à sortir de ce scandale d'Etat avec des éléments de langage", a conclu M. Di Filippo, secrétaire général adjoint de LR.