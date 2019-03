Barnier: tout report du Brexit aura "un coût politique et économique"

Un report de la date du Brexit aurait un "coût politique et économique" et toute demande de Londres en ce sens devra donc être justifiée par de bonnes raisons, a mis en garde mardi le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier.



"Une extension, c'est une prolongation de l'incertitude, elle a un coût politique et économique", a dit M. Barnier devant la presse après une réunion avec des représentants des pays de l'UE. "C'est la raison, l'objectif de cette extension (...) qui conditionnera la durée" du report que pourrait accepter l'UE, a-t-il ajouté.