Badou Zaki désigné entraineur de l’USM Alger

Le contrat a été signé hier à Casablanca, lieu de résidence de Zaki, qui va se déplacer à la fin du mois pour remplacer l’actuel entraîneur de l’USMA Miloud Hamdi.



Agé de 59 ans, Badou Zaki a été sélectionneur des Lions de l’Atlas entre 2002 et 2005 et entre 2014 et 2016. Il avait également été gardien de l’équipe de Majorque de 1986 et 1992.



L’entraîneur connaît bien le championnat algérien pour y avoir entraîné l’équipe de Belouizdad avec laquelle il a gagné la Coupe d’Algérie.