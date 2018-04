Bachar Al-Assad qualifie d'"agression" l'action militaire occidentale contre la Syrie

Cette rencontre entre les élus russes et le président syrien intervient suite aux attaques menées par la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni en représailles à l'attaque chimique présumée contre des civils la semaine passée à Douma.



"Du point de vue du président, il s'agit d'une agression et nous partageons sa position", a déclaré le député Sergueï Jelezniak, cité par l'agence Tass.



De son côté, Al-Assad a salué le système de défense anti-aérienne datant de l'époque soviétique pour repousser les attaques occidentales, ont ajouté les agences.



"Hier, nous avons assisté à une agression américaine. Et nous avons été capables de la repousser avec des missiles soviétiques des années 70", a assuré le député russe Dmitry Sabline.



Samedi, la Russie a annoncé qu'elle compte déployer des missiles S-300 de défense anti-aérienne en Syrie.