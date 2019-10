Azerbaïdjan : ouverture du 18è sommet du Mouvement des non alignés avec la participation du Maroc

Les travaux du 18ème sommet du Mouvement des pays non alignés se sont ouverts, vendredi, à Bakou en Azerbaïdjan sous le thème "Respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde".



Le Maroc est représenté à ce sommet par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli.



Le sommet du Mouvement, dont l’Azerbaïdjan assurera la présidence pour la période 2019-2022, connait la participation des représentants de 160 pays, dont des chefs d'Etat et de gouvernement d'environ 60 pays, outre les dirigeants de plusieurs organisations internationales. Le sommet devrait adopter à l'issue de ses travaux plusieurs recommandations notamment la déclaration finale, la déclaration politique de Bakou et une résolution sur la Palestine.



La réunion ministérielle du Mouvement tenue, mercredi, dans le cadre des préparatifs du sommet a planché sur l'examen du document final et de la déclaration commune, en plus d'autres questions à caractère régional et international. Le Mouvement des pays Non-Alignés est la deuxième organisation internationale après les Nations unies. La première conférence du Mouvement, qui a été créé par 29 pays en 1955 à Bandung (Indonésie), a été organisée à Belgrade en 1961.