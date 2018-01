Avec 20 dirhams par jour, on n'est pas pauvre, selon une ministre marocaine

Pour la ministre PJDiste (islamiste) de la Famille et de la Solidarité, Bassima El Hakkaoui, si vous gagnez 20 dirhams par jour (moins de 2 euros) au Maroc, vous n’êtes pas pauvre.



On est loin, très loin de la déclaration de François Hollande qui avait défini les riches comme ceux "qui ont un salaire de plus de 4 000 net, soit 5 000 brut". En évoquant le seuil de 4.000 euros par mois, l’ancien président avait provoqué un tollé contre lui et avait été accusé d’ignorer le véritable coût de la vie.



Quelle est la définition de Mme Hakkaoui du seuil de la pauvreté ? Que peut-on acheter avec 20 Dhs au Maroc ?



C'est le journal Assabah de ce lundi qui a rapporté les propos de la ministre de la "Famille" et de la "solidarité", qui pérorait devant la Fondation "Fqih Tétouani pour les sciences, la littérature et les œuvres sociales" à Salé, considérée comme la ville dortoir de Rabat.



Pour conforter sa thèse, la ministre islamiste s'est servie de manière erronée des statistiques du Haut Commissariat au Plan. Mme Hakkaoui a continué sur sa lancée, assurant sans ciller qu’avec 3000 dirhams par mois (moins de 300 euros), on est pratiquement …riche.



Pour convaincre les pauvres qu'ils sont riches, il ne reste à Mme Hakkaoui que de renoncer à son salaire de ministre et se contenter de 20 dirhams par jour.