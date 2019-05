Autriche: première femme nommée à la tête du gouvernement en attendant les élections

Le président autrichien Alexander Van der Bellen a désigné jeudi la cheffe de la Cour constitutionnelle comme chancelière par interim, la première femme à ce poste.



Brigitte Bierlein est chargée de former un gouvernement technique intérimaire qui expédiera les affaires courantes en attendant les élections législatives prévues en septembre.



Son prédécesseur Sebastian Kurz a été renversé par le Parlement à la suite du scandale de corruption dit de l'Ibizagate.



"Je vais m'efforcer de gagner la confiance des Autrichiens", a affirmé Mme Bierlein dans une déclaration télévisée où elle est apparue au côté du président Van der Bellen.



Elle a annoncé qu'elle allait entamer des discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile dans les prochains jours.



Elle a indiqué que Clemens Jablons, un ancien président de la Cour administrative suprême, "était prêt à assumer les fonctions de vice-chancelier et ministre de la Justice".



Elle a ajouté qu'elle allait proposer le ministère des affaires étrangères au diplomate Alexander Schallenberg.



Le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz a été renversé lundi par une motion de censure votée par les principaux partis d'opposition, dix jours après le scandale de l'Ibizagate qui a fait exploser la coalition que son parti OVP avait formée avec l'extrême droite du FPÖ.



La coalition ÖVP-FPÖ a volé en éclats avec la diffusion le 17 mai d'une vidéo piège tournée en 2017 sur l'île espagnole d'Ibiza. Dans cette vidéo, le vice-chanceliet et ex-chef FPÖ, Heinz-Christian Strache, se montrait prêt à offrir à la fausse nièce d'un oligarque russe d'importants marchés publics en échange de financements illégaux.