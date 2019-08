Automobile: la femme "la plus rapide du monde" se tue en essayant de battre son record

Les secours ont été prévenus mardi qu'une voiture dotée d'un moteur à réaction s'était écrasée dans le désert d'Alvord en tentant de battre un record de vitesse, a indiqué dans un communiqué le shérif du comté de Harney, dans l'Oregon, à l'ouest des Etats-Unis.



Les policiers ont identifié le pilote comme étant Jessica (Jessi) Michelle Combs, âgée de 39 ans.



"Jessi Combs était morte. Les causes de l'accident restent inconnues et font actuellement l'objet d'une enquête", souligne le communiqué.



La femme, qui participait également à diverses émissions de télévision aux Etats-Unis, avait repris les commandes de sa voiture à réaction en octobre 2018 pour améliorer sa performance.



Selon des sites spécialisés, elle avait alors dépassé les 680 km/h mais l'essai n'avait pu être officiellement validé en raison d'un problème mécanique.



Elle comptait faire encore mieux mardi lorsqu'elle a trouvé la mort.



Mécanicienne accomplie, Jessi Combs s'était fixé pour objectif de battre le record de "la femme la plus rapide du monde", établi en 1976 par la cascadeuse américaine Kitty O'Neil. Dans le même désert d'Alvord, celle-ci avait dépassé les 825 km/h de moyenne, à bord d'un engin qui ne comptait que trois roues.