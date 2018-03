Automobile au Maroc : l'espagnol Teknia ouvre une nouvelle usine à Tanger

Selon un communiqué publié mercredi par Teknia, l’ouverture de cette nouvelle usine a pour objectif de fournir de meilleurs services à ses clients, en augmentant sa capacité de production et d’assemblage de pièces automobiles sur son unité implantée à Tanger.



La nouvelle unité de Teknia s’étale sur une superficie de 2.700 mètres carrés dans la zone franche de Tanger, poursuit la même source, ajoutant que ces nouvelles installations s'ajoutent à celles de l’entreprise déjà opérationnelles en Espagne, dans les provinces de Guadalajara, Barcelone, Bilbao, Biscaye et Saragosse.



Elles consolident, en outre, la présence internationale du groupe à travers ses usines de production aux États-Unis, Mexique, Brésil, Pologne, République tchèque, Serbie et Turquie.



"La nouvelle usine de Tanger réaffirme l’engagement de Teknia pour l'internationalisation, ainsi qu'en faveur de la proximité et de l'étroite collaboration avec ses clients à l'échelle internationale", a assuré le vice-président exécutif du groupe, Javier Quesada, cité dans le communiqué.



L’usine de Teknia à Tanger est spécialisée dans la fabrication de pièces pour les systèmes de carburant, le revêtement intérieur et extérieur, les sièges et le câblage de voitures.