Automobile/Maroc: 22.358 unités vendues durant le mois d'avril, en hausse de plus de 67%

Le marché de l'automobile a enregistré durant le mois d'avril un net rebond des ventes à 22.358 unités, en hausse de 67,48% par rapport à la même période de l'année dernière, selon des données de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam).



Dacia et Renault qui dominent le marché avec des parts respectifs de 28,56% et 18,36%, ont écoulé respectivement 6.386 et 4.106 unités, d'après la même source. Le constructeur automobile américain Ford vient en troisième avec 1.242 véhicules vendus, en augmentation de 8,81% par rapport à avril 2017, suivi de Volkswagen (1.242 unités commercialisées) et de Peugeot (1.139 unités).



L'Automobile a ainsi profité de la 11è édition d'Auto Expo qui s'est déroulée du 10 au 22 avril dernier à Casablanca et qui a été très attendue par les acheteurs souhaitant bénéficier des remises, promotions et offres de financement proposées lors de cette grand-messe de l'automobile.



Le segment premium a également tiré profit du Salon de l'automobile avec une augmentation exponentielle des ventes d'Alfa Roméo et de Land Rover qui ont cédé respectivement 123 et 332 unités contre 23 et 85 unités en avril 2017.



La marque anglaise Jaguar a aussi réalisé une forte croissance de 134,62% avec 61 unités vendues.



En revanche, Porsche a accusé une baisse de 8% de ses ventes, avec 23 véhicules commercialisés.



A fin avril 2018, les ventes des voitures neuves se sont élevées à 60.650 unités, en progression de 9,9% par rapport à la même période un an auparavant.



Par segment, le volume des véhicules particuliers a atteint 56.716 unités contre 50.961 à fin avril 2017.



Concernant les véhicules utilitaires légers, leurs ventes se sont chiffrées à 3.934 unités à fin avril 2018, en recul de 6,91%.