Australie: plusieurs personnes poignardées à Melbourne (police)

La police de l'Etat de Victoria a expliqué que les forces de l'ordre avaient "initialement répondu à un signalement sur une voiture en feu".



L'incident s'est produit dans le quartier d'affaires de Melbourne, aux alentours de 16h20 alors que les gens commençaient à quitter le travail pour le weekend.



"Un homme a été arrêté sur les lieux et a été transporté sous escorte policière à l'hôpital dans un état critique", a ajouté la police.



Les médias locaux ont diffusé des images montrant un homme de grande taille en train de faire des moulinets avec les bras et d'essayer de porter des coups de couteau à des policiers près de la voiture en proie aux flammes, avant d'être abattu par arme à feu.



Les secours ont déclaré avoir traité trois personnes sur place, dont une blessée au cou et "dans un état critique présumé". "Une deuxième personne a été hospitalisée avec une blessure à la tête. Son état n'est pas encore connu. Une troisième personne a également été hospitalisée".



La police a demandé à la population d'éviter de se rendre dans le secteur, soulignant cependant qu'elle ne recherchait pas d'autres suspects. "Nous ne cherchons personne d'autre pour le moment".



"Les circonstances exactes doivent encore être déterminées. Le quartier a été bouclé", ont ajouté les enquêteurs.