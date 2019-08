Australie: la justice rejette l’appel du cardinal Pell contre sa condamnation pour pédophilie

La Cour suprême de l'Etat australien de Victoria a rejeté mercredi l'appel du cardinal George Pell contre sa condamnation pour agressions sexuelles contre des enfants de chœur.



"Il continuera à purger sa peine de six ans de prison", a annoncé la juge Anne Ferguson en rejetant les treize appels interjetés par les défenseurs du prélat australien, ancien numéro trois du Vatican



Plus haut représentant de l'Eglise catholique jamais condamné pour viol sur mineur, le cardinal Pell a été condamné, en mars dernier, à six ans de prison, dont il doit accomplir au moins trois ans et huit mois.



Tout de suite après sa condamnation, le cardinal avait fait appel, mais il avait été immédiatement écroué.



Le prélat de 78 ans a la possibilité de former un pourvoi en cassation devant la Haute Cour d'Australie, la plus haute juridiction du pays.