Australie : l'opinion publique de plus en plus hostile à l'immigration

Seulement 30,4% des Australiens estiment que le pays-continent a besoin de plus de population, révèle le sondage publié mardi par l’Université nationale australienne (ANU).



Le soutien à une "grande Australie" a considérablement diminué depuis un sondage similaire en 2010, quand 45,8% des personnes interrogées étaient en favorables à l’accueil de plus d’immigrés.



La chute de 15% est imputable notamment à la forte baisse du soutien parmi les électeurs masculins qui, en 2010, ont manifesté leur soutien à une Australie plus grande, selon l'analyse de l’université australienne.



Ce sondage intervient alors que le gouvernement conservateur et l’opposition Travailliste définissent leurs approches de la politique de population dans la perspective des élections législatives de cette année.



L’année dernière, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé des changements imminents de la politique de population qui devraient réduire de 30.000 le quota annuel d'immigration de 190.000 personnes actuellement.



La population du pays-continent a augmenté de 390.500 personnes en 2018, dont 61% émanant de la migration.



Les grandes villes ont absorbé la plus grande partie de l’augmentation de 2,5 millions de la population depuis 2010.