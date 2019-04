Audiences radio : France Inter devient la première radio de France devant RTL

France Inter a délogé RTL de la tête de classement des radios les plus écoutées de France tandis que NRJ reste 3ème radio du pays et la première musicale, selon des chiffres publiés jeudi par Médiamétrie, société anonyme spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques dans l'Hexagone.



France Inter a gagné 0,4 point d'audience cumulée sur la période janvier-mars, par rapport à un an plus tôt, à 11,7%, dépassant RTL en recul de 0,9 point à 11,3%, ressort-il de ces chiffres.



Il s’agit là d’une grande première pour la radio publique depuis la création de Médiamétrie en 1985, dans la foulée de l'éclosion des «radios libres».



Depuis 16 ans, RTL a été en tête sur les deux-tiers des vagues de Médiamétrie.



Reléguée au second rang, elle est désormais talonnée par NRJ, 3ème radio du pays et la première musicale (-0,4 point à 9,5%).



Autre station de NRJ Group, Nostalgie reste la 2èmee radio musicale avec une audience cumulée de 5,9%.



Franceinfo gagne, quant à elle, 0,3 point à 8,6%, creusant de nouveau l'écart avec RMC en baisse de 0,2 point à 7,3%.



Une autre station se distingue de nouveau, en l’occurrence France Culture qui signe la plus forte progression (+0,6 point à 2,8%).



En queue de classement, Europe 1, qui culminait à 9% il y a sept ans, continue de reculer tombant à un nouveau plus bas (-0,9% à 5,9%).