Au son des cloches et du clairon, 70 dirigeants mondiaux sous l'Arc de Triomphe

A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, 70 dirigeants venus du monde entier ont remonté les Champs-Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe au son des cloches des églises de Paris.



Ils sont silencieux. L'Allemande Angela Merkel est aux côtés d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, parapluie à la main sous un ciel pluvieux de novembre. Quelques minutes après les rejoignent Donald Trump avec son épouse Melania, puis Vladimir Poutine, qui donne une petite tape amicale sur l'épaule du président américain.



Arrivés d'Australie, du Liban ou du Sénégal, ces chefs d'Etat et de gouvernement sont réunis à Paris parce que leur pays a déployé des combattants durant la guerre de 14-18. Sont ainsi présents le roi Mohammed VI et le prince héritier Moulay El Hassans , Recep Tayyip Erdogan, Justin Trudeau, Benjamin Netanyahu ou Denis Sassou Nguesso.



La plupart d'entre eux se sont retrouvés à l'Elysée en début de matinée pour venir ensemble, à bord de huit bus, jusqu'aux abords de l'Arc de Triomphe où ils sont abrités de la pluie par un toit amovible transparent.



A distance, autour de la place de l'Etoile, une foule clairsemée tente de les apercevoir derrière les barrières. Les strictes mesures de sécurité n'empêchent pas trois militantes Femen, les seins nus où est inscrit "hypocrisy parad", de courir au passage de la voiture de Donald Trump, avant d'être interpellées.



Dans le public, Sylvie Daley Le Merer, directrice d'une école, est venue honorer "ceux qui se sont battus pour la paix" et "prendre le relais de la mémoire maintenant que ceux qui ont fait cette guerre sont morts".



L'Américaine Jessie Rumbaugh, 25 ans, est venue de l'Idaho spécialement pour le centenaire avec son fils. "Il n'a que trois ans mais c'est important de commencer à lui transmettre ce devoir de mémoire" car "nous devons tout faire pour que ça n'arrive plus jamais".



"N'oublions pas !"



"1918, c'était il y 100 ans. Cela semble loin. Et pourtant, c'était hier", déclare Emmanuel Macron, le seul président à prendre la parole durant la cérémonie.



"Souvenons-nous ! N'oublions pas !", exhorte le président français en s'adressant aux dirigeants.



Pour redonner chair et voix aux combattants, dont les derniers survivants ont disparu il y a une dizaine d'années, huit jeunes se succèdent pour lire des témoignages de ce 11 novembre 1918. Comme celui de l'officier britannique Charles Neville, qui écrit à ses parents depuis Mons (Belgique): "Quelle parfaite et merveilleuse journée. Les rues débordaient de civils fous de joie".



"Chaque fille exigeait un baiser de chaque soldat qu'elle croisait", témoigne le capitaine américain Charles Normington défilant en France ce jour-là.



"Les armes sont déposées: on ne les reprendra pas", veut croire l'adjudant français Alfred Roumiguières, dont la lettre est lue par Myriam, élève d'un lycée de région parisienne.