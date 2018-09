Au moins deux morts et 10 blessés dans l'attaque contre le siège de la Compagnie nationale de pétrole à Tripoli

Trois personnes masquées ont attaqué le siège de la compagnie pétrolière libyenne dans le centre de Tripoli, après avoir échangé des tirs avec des gardes, selon des sources sécuritaires citées par des médias locaux.



Auparavant, des explosions avaient été entendues au siège de la National Oil Corporation.



Le bâtiment, situé près du centre de la capitale libyenne, a pris feu et a été encerclé par les services de sécurité, ajoutent les mêmes sources.



"La situation est sous contrôle", ont affirmé les mêmes sources, précisant que l'identité des assaillants était toujours inconnue.



Mardi dernier, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les groupes armés libyens impliqués dans les combats près de Tripoli, qui ont fait au moins 78 morts et 313 blessés depuis le 27 août.



Cet accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'égide de la mission de l'ONU en Libye (Manul) pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés, mais le ministère libyen de l'Intérieur avait mis en garde, samedi soir, contre un regain des affrontements à Tripoli, en conseillant les habitants de fuir les lieux de combats pour leur propre sécurité.



Quelque 1.825 familles libyennes ont été contraintes de se déplacer depuis fin août suite à ces affrontements survenus dans le sud de Tripoli.